İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

SAĞLIK 02.11.2021, 15:20 02.11.2021, 17:12
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Bakan Koca, "16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 378,63'iken,bu hafta 381,62 oldu.

Son bir haftada yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, haftalık COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Karabük, Zonguldak, Kocaeli, Düzce ve Ordu, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası, Şırnak, Siirt, Van, Batman ve Muğla olarak gerçekleşti.

16-22 Ekim'de illere göre 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

Karabük 552,92

Zonguldak 518,6

Kocaeli456,88

Düzce 447,59

Ordu 431,31

Kastamonu 419,79

Bolu 414,55

Bursa 411,79

Sakarya 406,75

Tokat 402,43

Çorum 393,68

Yalova 387,97

Kahramanmaraş 381,62

Erzincan 374,95

Kırıkkale 352,35

Kırşehir 346,85

Samsun 334,86

Amasya 332,94

Bilecik 332,39

Ankara328,31

Trabzon 321,47

Kilis 317,94

Kütahya 315,94

Giresun310,88

Çankırı  308,69

Balıkesir 297,35

İstanbul 296,84

Ardahan 293,26

Sinop 289,66

Tunceli286,42

Bartın 278,42

Osmaniye 269,8

Uşak 267,17

Yozgat 250,54

Eskişehir 244,37

Niğde 240,01

Sivas 235,26

Kayseri 233,7

Adıyaman 233,53

Adana 230,88

Bingöl 229,62

Manisa226,94

Elazığ 222,63

Tekirdağ 219,69

Rize 217,22

Kırklareli 212,59

Hatay 209,48

Malatya 208,77

Karaman 205,16

Afyon 197,99

Isparta 187,82

Denizli 187,34

Çanakkale 185,76

Gümüşhane 182,78

Mersin 180,33

Nevşehir 178,38

Edirne 178,04

Konya 173,95

Burdur  171,85

Erzurum 165,24

Iğdır 163,92

Artvin 161,06

Gaziantep 161,05

Kars 157,59

Ağrı 110,75

Şanlıurfa 104,86

Bitlis 92,88

Bayburt  85,46

Aksaray 85,1

Diyarbakır 77,49

Muş 76,86

Hakkari66,66

İzmir 57,07

Antalya52,27

Mardin50,54

Aydın 47,18

Muğla 47,16

Batman37,56

Van 36,89

Siirt 33,53

Şırnak 20,64

#haftalık vaka #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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