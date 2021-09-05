İllere göre vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. En fazla artış Rize'de görüldü.

SAĞLIK 05.09.2021, 19:11 05.09.2021, 19:52
İllere göre vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Bir önceki haftaya göre vaka sayıları Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.

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