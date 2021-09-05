İllere göre vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. En fazla artış Rize'de görüldü.
SAĞLIK 05.09.2021, 19:11 05.09.2021, 19:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/g9UkXZYRR8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021
İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Bir önceki haftaya göre vaka sayıları Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.
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