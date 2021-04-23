İstanbul'da vakalar yüzde 20 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, il sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.

İstanbul'da vakalarda yüzde 20 düşüş

Bakan Koca "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor" dedi.