İstanbul’da kafatası kemiklerini aylarca karnında taşıdı

Kaza sonucu beyin kanaması geçiren Osman Yılmaz’ın kafatası kemikleri, beynindeki baskının azaltılması için karnının içine yerleştirildi. Aylar sonra Yılmaz’ın kemikleri, ameliyatla yerine konuldu.

SAĞLIK 12.07.2021, 14:10
İstanbul’da kafatası kemiklerini aylarca karnında taşıdı

İstanbul’da bir restoranda çalışan Osman Yılmaz (48), 6 ay önce geçirdiği trafik kazası ile beyin kanaması geçirdi.

Yapılan ilk müdahalenin hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın kafasında, kazadan dolayı oluşan ödemin beyne baskı yapmasını önlemek için kafatası kemikleri geçici olarak çift taraflı çıkarıldı.

Kafatası kemikleri, doku kaybı olmadan steril bir şekilde korunabilmesi için Yılmaz’ın karnının içine yerleştirildi.

Ameliyattan sonra toparlanan Yılmaz, hastaneden yürüyerek çıktı. Yılmaz, geçireceği ikinci rekonstrüksiyon (onarım) ameliyatına dek evinde toparlanmayı düşünürken zamanla durumu kötüleşmeye başladı.

KENDİ BAŞINA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Ödemin yarattığı baskı giderilse de beyninde oluşan içe doğru çökme nedeniyle oluşan kafa içi basıncı beyin dokusuna zarar vermeye başladı. Vücut fonksiyonları bozulunca Yılmaz, kendi başına yürüyemez hale geldi.

Yutkunması zayıflayınca ilaçlarını yutamaz oldu.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Halil Olgün Peker,kendisine başvuran Yılmaz’ın filmlerini inceledi.

Yılmaz acil ameliyata alındı, karnında taşıdığı kafatası kemikleri yerine yerleştirildi.

Çöken beyin zarı genişletilerek kafa içi basıncının azalması sağlandı.

Yılmaz, ameliyattan iki hafta sonra yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı.

“KAFATASINI ESKİ HALİNE GETİRMİŞ OLDUK”

İki taraflı kafatası kemiğini tekrar yerine koyup beyin zarının üstüne bir yama yaparak beynin dışarıya doğru genişlemesine imkan tanımış olduk. Kafatasında da tekrar bazı düzenlemeler yaparak, kranioplasti diyoruz buna, ameliyatla kafatasını tekrar eski haline getirmiş olduk. Artık konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyor. Bunların hiçbiri ameliyattan önce yoktu. Zamanla beyin kanaması geçirdiği dönemden bile önceki, sağlıklı haline geleceğini düşünüyoruz.

“YATAĞA BAĞIMLI OLMA SÜRECİNE DOĞRU GİDİYORDU”

Kafatası kemiğini vücut koşullarında saklayabileceğimiz en önemli yerlerden birisi karında cilt altı bölgesi. Orada beslenmesi devam ediyor ve steril bir ortamda koruyabiliyoruz. Bir diğer bölge de yine hastanın kendi kafatasının üstünde başka bir deri altı bölgesi. Ya da uygun soğuk depolarda, uygun sterilizasyon koşullarında da kafatası kemiklerini saklayabiliyoruz ama en uygunu insanın kendi vücudu. Osman Bey 5-6 ay kadar taşımış oldu kendi kemik dokusunu. Tamamen yatağa bağımlı olma sürecine doğru gidiyordu bu ameliyattan önce. Çünkü beyninde çok ciddi baskı vardı.

“GEÇ KALSALARDI AMELİYATTAN FAYDA GÖREMEYECEKTİ”

Sağ olsun yakınları bunu anlamışlar ve bundan olabileceğini keşfetmişler. Bence onların bu dikkati de çok önemliydi. Çünkü biraz daha geç kalsalardı, bizim yapacağımız ameliyattan da fayda göremeyecekti büyük ihtimalle."

“GÜN GÜN KAFATASI İÇİNE DOĞRU ÇÖKMEYE BAŞLADI”

Yılmaz'ın kız kardeşi Tülay Biçer ise şu ifadeleri kullandı:

"Beyin kanaması geçirdiğini söylediler ve acil bir ameliyata aldılar. 1 aya yakın yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra evde gayet iyiydi, tablosu gayet iyiydi. Biz rutin kontrollerine de götürüyorduk. Fakat bu durumunun nedeni hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı için anlayamadık başta. Gün gün kafatası içine doğru çökmeye başladı.

“SU İÇMESİ BİLE KESİLDİ”

Artık bütün yetilerini kaybediyordu. Konuşması, oturup kalkması, yürümesi, hatta su içmesi bile kesildi. Hayati fonksiyonları gittikçe düşüyordu. Bir tavsiye üzerine hocamızı bulduk. Artık tam yatalak olmak üzereyken yakaladığımızı söyledi bize. Acilen tekrar ameliyata alındı ve hocamız gerekli bütün tedavilerini yaptı.

“ÇOK ÇALIŞKAN BİR İNSANDI”

Ameliyatı olduğundan beri her geçen gün tekrar eski hayatına yavaş yavaş döndüğünü gözlemliyoruz. Tekrar yürümeye konuşabilmeye başladı. Çok aktif, çok çalışkan bir insandı kendisi. Tekrar çalışma hayatına dönmek istiyor bir an önce.

#kafatası #kemik #İstanbul #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
37°
açık
Namaz Vakti 12 Temmuz 2021
İmsak 03:30
Güneş 05:14
Öğle 12:43
İkindi 16:35
Akşam 20:02
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30