İşte sağlıklı bir cilt için yapmanız gerekenler

Sağlıklı ve aynı zamanda pürüzsüz bir cilt için bazı besinler çok büyük önem taşıyor.

Kötü beslenme tüm vücudu etkilediği gibi ciltte de hızlı yaşlanmaya neden oluyor.

Dengeli ve sağlıklı beslenme, sofrada lifli gıdaların olması cilt için son derece önemli.

Çok fazla kalori, şeker, trans yağ içeren ve fast food denilen besinler kilo sorunu dışında cilt sağlığını da olumsuz etkiler diyen Diyetisyen Reyyan Günal cilt sağlığı ayrıca güzelliği için de sağlıklı beslenilmelisi gerektiğine dikkat çekti.