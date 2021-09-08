Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

İyileşen sayısı 30 bini geçti

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı.

274 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 402 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,08, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,80 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 98 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 50 milyon 324 bin 643'ü birinci doz, 38 milyon 978 bin 541'i ikinci doz, 9 milyon 122 bin 835'i üçüncü doz olmak üzere 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale,Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve olarak sıralandı.

Kahramanmaraş aşıda son durum!

Kahramanmaraş'ta aşı oranı %77,0 oldu.