Kamburluk (Kifoz) nedir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Halk arasında kamburluk olarak bilinen 'Kifoz', sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle oluşan bir hastalıktır.
SAĞLIK 12.01.2022, 15:12 12.01.2022, 16:05
Kifoz (kamburluk), sırt ve göğüs bölgesinde görünen rahatsızlıklardan biridir. Bu hastalığa sahip kişiler, yandan bakıldığında baş ve vücuda göre biraz daha öndedir.
Omurganın bu doğal eğriliği denge için önemlidir ve insanın dik durmasına yardımcı olur. Eğrilerden herhangi biri çok büyük veya çok küçük olursa, dik durmak zorlaşır ve duruş anormal görünür.
sırt ve boyun ağrılarının en başta gelen sebeplerinden biri olduğunu belirten Fizyoterapist Sena Nar kamburluk(kifoz) nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.
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