Kara mantar hastalığı Irak'a da sıçradı, tehlike büyük!
Hindistan'da başlayan ve binlerce insanın gözünün oyulmasına neden olan kara mantar hastalığı Irak'a da sıçradı. Hastalık temelli ilk ölümün de gerçekleştiği aktarıldı.
Hindistan'da büyük panik yaratan kara mantar hastalığı, Orta Doğu'ya da sıçradı. Mısır'da vakalara rastlamasının ardından Irak'ta bir kişinin kara mantar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
ZİKAR'DA ÖLEN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Irak'ta ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişide kara mantar enfeksiyonu (mukormikoz) tespit edildi.
Hastanın ölüm nedeni rapora da kara mantar şeklinde yansıdı. Kara mantardan ilk can kaybının görülmesi ve 4 ayrı daha vakanın kaydedilmesi üzerine açıklama yapan Irak Sağlık Bakanlığı Basın Ofisinden Ruba Felah, söz konusu hastalığın bulaşıcı olmadığını söyledi.
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLMAYANLARI ETKİLEMEZ"
Hastalık hakkında bilgi veren Felah, "Kara mantar toprakta, çürüyen bitkilerde, hayvan gübresinde ve hijyensiz kimselerde bulunur. Hastalık, bağışıklık sistemi zayıf olmayanları fazla etkilemez" ifadelerini kullandı.
ÖLÜ SAYISI 300'E DAYANDI
Hindistan Sağlık Bakanlığı koronavirüsü atlatanlarda da görülen ölümcül kara mantar hastalığına yakalananların 9 bini aştığını, ölü sayısı ise şimdiden 300'e dayandığını açıklamıştı.
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