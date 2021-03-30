Kaşar peynirinden eldiven parçası çıktı

Marketten alınan hazır ürünlerin içerisinden yabancı cisimler çıkmasına bir yenisi daha eklendi. Haberler.com WhatsApp hattına gelen görüntüde marketten aldığı kaşar peynirini kesen vatandaşın peynirin içerisinden eldiven parçası çıkması ile büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor. İçerisinden mavi bir eldiven parçası çıktığı görülen kaşarın üretici firmasından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜN DE TURŞU FABRİKASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son dönemde yaşanan gıda skandallarına bir yenisi daha eklenmiş, dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekilen görüntülerde bir fabrika çalışanının turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdiği görülmüştü. Tankın içinde şarkı eşliğinde oynayan çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmış, mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyümüştü.