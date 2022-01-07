Kayseri’de, kadının karnından 9 kilogram yumurtalık tümörü çıkarıldı
Karın şişliği ve kilo şikayetleriyle gittiği hastanede ameliyata alınan Yeter Altıntaş'ın karnından, 9 kiloluk yumurtalık tümörü çıkarıldı.
SAĞLIK 07.01.2022, 11:53
Kayseri’de, karın şişliği ve kilo şikayetleri olan 2 çocuk annesi Yeter Altıntaş (48), Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan muayenenin ardından ultrason çekilen Altıntaş'ın yumurtalık bölgesine yakın bir yerde tümör tespit edildi.
Hastaneye yatırılan Altıntaş'ın ameliyatına karar verildi.
64 KİLO GİRDİĞİ AMELİYATTAN 55 KİLO ÇIKTI
Jinekoloji ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seda Şahin Aker'in yaptığı ameliyatla, Altıntaş'ın karnından yumurtalık bölgesine kadar olan alanı tamamen dolduran 9 kilo ağırlığındaki kitle çıkarıldı.
Ameliyata 64 kilo giren Altıntaş, 1 gün sonra 55 kilo olarak taburcu edildi.
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