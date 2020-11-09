Kekik yağının bir damlasının bile o sorunu bitirdiği tespit edildi!

Kokusu keskin kekik yağının, mucizesini bilim insanları ortaya çıkardı. Meğer bir damlası bile virüsleri yok etmeye yetiyormuş.

SAĞLIK 09.11.2020, 17:28
Kekik yağının bir damlasının bile o sorunu bitirdiği tespit edildi!

Faydaları saymakla bitmeyen kekik yağıyla ilgili yapılan bir araştırma ezberleri bozdu.

Kekik yağının içinde carvacrol hammaddesinin koronavirüse karşı etki ettiği ve birçok rahatsızlığa iyi geldiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Seval Berktaş, kekik içerisinde bulunan vitamin ve mineral değerlerinden dolayı bağışıklığı güçlendirerek virüse iyi geldiğini söyledi

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