Kekik yağının bir damlasının bile o sorunu bitirdiği tespit edildi!

Faydaları saymakla bitmeyen kekik yağıyla ilgili yapılan bir araştırma ezberleri bozdu.

Kekik yağının içinde carvacrol hammaddesinin koronavirüse karşı etki ettiği ve birçok rahatsızlığa iyi geldiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Seval Berktaş, kekik içerisinde bulunan vitamin ve mineral değerlerinden dolayı bağışıklığı güçlendirerek virüse iyi geldiğini söyledi