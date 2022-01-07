Kış depresyonuna dikkat!

Soğuk hava ve pandemi sebebiyle sosyal ortamlardan uzaklaşma, eve kapanma ve uyku düzeninin bozulması ile birlikte artan depresyon hali “kış depresyonu” olarak adlandırılıyor.

Peki, bu depresyon halinden kurtulmak için yapılması gerekenler neler, hangi koşullar sağlandığında bu depresyon haline yakalanma riski daha da az oluyor? Merak edilenleri KSÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fındıklı Aksu Haber’e anlattı.