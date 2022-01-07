Kış depresyonuna dikkat!
Güneşten yararlanma ve hatta güneşi görme süresinin azalması, mevsimler arası geçiş ve kış döneminin başlaması ile birlikte “kış depresyonu” da kapıyı çaldı.
SAĞLIK 07.01.2022, 16:58 07.01.2022, 17:07
Soğuk hava ve pandemi sebebiyle sosyal ortamlardan uzaklaşma, eve kapanma ve uyku düzeninin bozulması ile birlikte artan depresyon hali “kış depresyonu” olarak adlandırılıyor.
Peki, bu depresyon halinden kurtulmak için yapılması gerekenler neler, hangi koşullar sağlandığında bu depresyon haline yakalanma riski daha da az oluyor? Merak edilenleri KSÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fındıklı Aksu Haber’e anlattı.
Namaz Vakti 07 Ocak 2022
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|28
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|15
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|P
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|36
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|36
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|18
|32
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|18
|27
|7. Samsunspor
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|27
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|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
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|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
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|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8