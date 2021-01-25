Kış mevsiminde su tüketimine dikkat! Tüketilen kahve veya çay suyun yerini tutmuyor

Diyetisyen Sevgi Sevmez, sıvı alımının önemli olduğunun altını çizerek, Suyu direk tüketmekte zorlananlara ise önerilerde bulundu.





“Çoğumuz sağlıklı ve enerjik yapımızı koruyabilmek için günde yaklaşık 2 litre su tüketmeliyiz. Eğer yeterli sıvıyı almazsan gün içerisinde baş ağrısı, uyuklama ve genel dikkat eksikliği ile başa çıkmak zorunda kalabiliriz. Su vücudumuz için en önemli ögelerden. Mükemmel bir vücut için; sabah uyanır uyanmaz, gece yatmadan ve her öğünden önce birer bardak su tüket hem iştah kontrolü sağla hem de sıvı alımını kontrol altına al.





Tükettiğin çay, kahve, meyve suyu kısacası su dışındaki hiçbir şey direk olarak su tüketiminin yerine geçmiyor, bu konuda dikkatli olmanda fayda var. Suyu direk tüketmekte zorlanıyor veya su içmeyi unutuyorsan telefonuna hatırlatıcılar ekle ve de suyunu meyvelerle daha renkli hale getir ve senin için zor olan bir konuyu kolaylıkla çözümlendir”



Doğru miktarda su tükettiğini anlamak için idrar rengini takip etmeyi ihmal etme diyen. Diyetisyen Sevgi Sevmez, örnekler vererek idrar renklerinin ne anlama geldiğini madde madde anlattı.



Doğru miktarda su tükettiğini anlamak için idrar rengini takip etmeyi ihmal etme!



1 Numara mükemmel olduğunu değil su tüketimini bir miktar abartmış olduğunu gösteriyor olabilir.

2 ve 3 Numaralı renkler gayet yeterli su tüketiminin göstergesidir.

4 Birazcık daha gayret edersen şahane olacak demektir.

5.6.7 Tonlarına yakın bir idrar rengine sahipsen bu vücudunun susuz kaldığının en büyük işaretlerindendir.

7 Numaradan daha koyu bir ton susuzluk değil de başka bir problemin göstergesi olabilir ve asla ihmal edilmemelidir.



Haber: Gökhan ÇALI