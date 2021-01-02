Kısıtlamalarda uyku ve öğün düzenine dikkat!

Tatlılara, hamur işlerine ve abur cubur gibi yiyeceklere yönelim artınca sağlıksız beslenme de kaçınılmaz oldu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevgi Sevmez, vatandaşlar 4 günlük kısıtlama sürecinde uyku ve öğün düzenine dikkat etmelidir’ dedi.

Konuşmasının devamında Sevmez, uyku problemi yaşan vatandaşlar içinde dinginleştirici ve rahatlatıcı bitki çaylarını tüketmelerini tavsiye etti.