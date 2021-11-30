Koca'dan sağlıkçılara: Bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarına bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz" dedi.
SAĞLIK 30.11.2021, 20:22 30.11.2021, 20:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir varyant olmasına rağmen kapatma düşünmüyoruz" dedi.
Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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