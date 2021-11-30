Koca'dan sağlıkçılara: Bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir varyant olmasına rağmen kapatma düşünmüyoruz" dedi.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz" diye konuştu.

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