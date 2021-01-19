Korona aşısında 15 kural!

Koronavirüs salgınının sona ermesi için birçok tedbir alan Türkiye, aşılama uygulamasına da başladı.

Dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ilerleyen aşılama sürecinde kafa karışıklığı yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının uygulama kurallarını açıkladı.

İŞTE KURALLAR