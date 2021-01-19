Korona aşısında 15 kural!

Koronavirüs aşısının uygulama kuralları açıklandı

SAĞLIK 19.01.2021, 09:57 19.01.2021, 10:17
Korona aşısında 15 kural!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısın uygulanması için uyulması gereken 15 kuralı duyurdu.

Koronavirüs salgınının sona ermesi için birçok tedbir alan Türkiye, aşılama uygulamasına da başladı.

Dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ilerleyen aşılama sürecinde kafa karışıklığı yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının uygulama kurallarını açıkladı.

İŞTE KURALLAR

  • İstenmeyen etki takibi için (daha çok sağ el kullanıldığından dolayı) aşı tercihen sol koldan yapılacak.
  • Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilecek.
  • İnaktif COVID-19 aşılaması ile canlı aşılar arasında öncesinde ve sonrasında en az 4 hafta süre bırakılacak.
  • Aşı, kişiye oturur durumdayken uygulanacak. Aşı sonrası kişi 15 dakika süreyle sağlık tesisinde bekleyecek.
  • COVID-19 aşısı ikinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşı uygulamasından 10 gün önce doğrulanmış bir COVID-19 vakası ile teması olan kişilere uygulanmayacak.
  • Gebelikte inaktif pandemik COVID-19 aşısının uygulamasına ilişkin veri bulunmuyor. COVID-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilecek. Ancak hamileliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilecek.
  • Emzirme döneminde CoronaVac aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmuyor. Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan emzirenlere, kendi istekleri halinde uygulanabilecek.
  • Kontrolsüz epilepsi gibi enfeksiyonla ya da aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara, takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilecek.
  • Kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.
  • Pandemik aşısının ilk dozu sonrasında anafilaksi (hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon) öyküsü varlığında ikinci doz uygulanmayacak.
  • Aşı, 38 derece ve üzerinde ateşi olanlarda, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanlarda ve epilepsi (sara) gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenecek.
  • Aşı gün ışığına ve donmaya karşı duyarlı. O nedenle +2 ve +8 derecede saklanacak. Aşı dolabı özelliği bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen ikinci rafta ve rafın kapağa yakın tarafında saklanması gerekecek. Dolap içinde tercihen donma göstergesi bulunacak.
  • Aşı uygulandıktan sonra kişi AŞILA mobil uygulaması üzerinden kaydedilecek ve bir sonraki randevu tarihi konusunda bilgilendirilecek.
  • İki aşı uygulaması arasında oda havalandırılacak. Gün sonu stok kontrolü yapılacak ve oda dezenfekte edilecek.
  • Aşı uygulaması sonrasındaki ilk bir hafta içinde günlük yaşamı etkileyecek ölçüde yorgunluk, baş ağrısı, ciddi lokal reaksiyon, 38 derece ve üzerinde ateş, ishal, kusma, aşı sonrasında özellikle ilk bir saatte sık olmak üzere, ilk 12 saatte akut alerjik reaksiyon, anafilaksi, özellikle ilk iki ayda sık olmak üzere, 6 aya kadar nörolojik istenmeyen etkiler (tat kaybı, koku kaybı, nöropati, yüz felci) gibi yan etkiler hemen bildirilecek.
#Korona #aşı #kural
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