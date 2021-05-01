Korona ile aynı belirtilere sahip, uzmanlar uyarıyor!

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte kene tehlikesi yeniden başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın, Kırım Kongo Kanamalı Ateş ile koronavirüs arasındaki benzerlikleri anlattı.

BELİRTİLER KORONAVİRÜS İLE BENZER ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın, kene ısırmasıyla bulaşan kırım kongo kanamalı ateş hastalığının koronavirüsle benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, "Kırım Kongo Kanamalı Ateş'in mevsimi başladı. Biz nisan sonu mayıs başlarında Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalıkları görüyoruz. Bu kenelerle bulaşan bir hastalık. Kene tutunduktan sonraki 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, vücut ağrısı, ishal gibi şikayetlerle hastalar başvurabiliyorlar.

Doç. Dr. Gökçe Gayretli Aydın

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Koronavirüs döneminde herkes köyüne, bağına, bahçesine gitti. Bu dönemde tarlada, bağda, bahçede oynayan çocuklar ve erişkinlerde kene tutunmaları olabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Ateşli hastalıklarda öncelikle insanın aklına Covid-19 geliyor ama kene temasını da mutlaka sorgulamak gerekiyor" diye konuştu.

"EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİLMELİ"

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek ateş şikayeti olan çocuklarda, kene tutunmasının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Aydın, "Paçaları çorapların içerisine koyacak şekilde ve tüm vücudu saracak şekilde giyinmeli insanlar. Bağdan, bahçeden döndükten sonra mutlaka tüm vücut kene açısından kontrol edilmeli. Kene tutunmuşsa kendileri değil en yakın sağlık kuruluşuna giderek kenenin çıkarılması gerekiyor." diyerek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

ERKEN MÜDEHALE HAYAT KURTARIYOR

"Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın gelişmesi ile ilgili önlem almakta gecikmemiş oluyor. İlk çocuk vakası Artvin'den geldi. Ne yazık ki hastalığı ağır geçiriyor ama yetişkin bölümüne başvuran hastaların olduğunu biliyoruz. Bölgemizde Artvin'den, Kelkit Vadisi'nden ve Giresun'dan hastalarımız oluyor. Bu bölgelerden başvuran ateşli çocuklarda kene tutunmasını mutlaka sorgulamak gerekiyor. Hepimizin Covid'e yoğunlaştığı bu dönemde diğer enfeksiyon hastalıklarını da sorgulamakta fayda var" dedi.

EMRE'NİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Geçtiğimiz günlerde Peynirli köyünde, Zeki- Gurbet Geçici çiftinin oğlu Emre Selim Geçici'yi 3 gün önce evlerinin önündeki bahçede kene ısırmış aile fertlerince omzundaki kene çıkarılan Emre Selim, ilçedeki devlet hastanesine kaldırılmıştı. Kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına yakalanan Emre Selim, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tedaviye alınan Emre Selim Geçici'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.