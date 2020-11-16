Koronavirüs aşısı geliştiren Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz
Koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten BioNTech'in kurucularından Şahin, hayatın gelecek kış itibarıyla (2022) normale dönebileceğini söyledi.
BBC'ye konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ifade ederek, bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini kaydetti.
Hedef nisana kadar 300 milyon doz dağıtım
Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını belirten Şahin, amaçlarının nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu bildirdi.
Gelecek kış (2022 yılı) normal hayata dönülebileceğini vurgulayan Şahin, tüm aşılama programının gelecek sonbahardan önce bitirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.
Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz aylarının da virüsle mücadelede yardımcı olacağını ifade eden Şahin, gelecek yılın sonbahar aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranına ulaşmanın gerekli olduğunu söyledi.
Ciddi bir yan etki görülmedi
Aşının yan etkilerinin, aşının yapıldığı yerde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu belirten Şahin, çalışmayı durduracak ya da ara verecek kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını da aktardı.
AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.
AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı. Ben
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