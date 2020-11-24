Koronavirüs aşısı için net tarih verildi!

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı için net tarih verdi.

SAĞLIK 24.11.2020, 22:47
Koronavirüs aşısı için net tarih verildi!

Alex Azar, aşının dağıtımına 10 Aralık'tan hemen sonra başlanabileceğini duyurdu. Azar'ın açıklamasına göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilgili birimi, aşının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak.

ABD'li bakan koronavirüs aşısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Her şey yolunda giderse, 10 Aralık'tan hemen sonra aşıyı dağıtıyor olabiliriz" ifadesini kullandı. 

Alex Azar, FDA'nın onayının ardından 24 saat içerisinde 64 bölgenin tamamına aşıyı dağıtabileceklerini de sözlerine ekledi.

#koronavirüs aşısı #BioNTech #FDA
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