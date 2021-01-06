Koronavirüs aşısı için tescil başvurusunda bulundular

Biolek ilaç firmasının basın servisinden yapılan açıklamada "Çok sayıda talep gelmesi üzerine Biolek şirketinin yönetimi, 31 Aralık 2020 tarihinde Ukrayna Sağlık Bakanlığı’na Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının tescil edilmesi başvuru yaptı" dendi.

Biolek'in Sputnik V'nin tescil edilmesi için yaptığı başvuru basına yansımış ve Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Lyaşko, Sputnik V'nin faz 3 aşaması tamamlanmadan tescilinin mümkün olmayacağını söylemişti.

2 Aralık'ta Ukrayna parlamentosu Rada milletvekili ve ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ Partisi Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Harkov kentinde faaliyet yürüten Biolek’in, Kovid-19 salgınına karşı Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının devlet tescili için Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na başvurduğunu belirtmişti.