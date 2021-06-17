Koronavirüs aşısı sonrası dikkat edilmesi gereken alerji belirtileri

Olumsuz reaksiyonların ve ciddi yan etkilerin hala daha nadir olduğu söylense de aşı olanların, alerji belirtileri konusunda bilinçli olmaları çok önemlidir.

Hemen tedavi edilmesi gereken ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlar, anafilaksi olarak adlandırılıyor. Şu ana kadar ülkemizde aşıya bağlı anafilaksinin neden olduğu ölüm bildirimemiş olsa da belirtilerin farkında olmak hayat kurtarabilir.

Tüm alerjik reaksiyonlar doğası gereği ciddi olmayabilir ve erken tespit edilirse klinik bakım altında iyi bir şekilde tedavi edilebilir. İnsanlardan aşılamadan sonra bir müddet beklemelerinin istenmesinin nedeni budur.

Yine de, risk eşiğinin düşük olduğunu ve risk altındaki kişilerin enfeksiyon risklerini azaltmak için aşı olmaları gerektiğini unutmayın. Aşı merkezindeki sağlık görevlilerini bilgilendirmeyi, aşı olduktan sonra beklemeyi ve herhangi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktorunuzla iletişim halinde olmayı unutmayınız.

İşte anafilaksinin bazı uyarı işaretleri ve semptomları.

CİLT REAKSİYONLARI

Cilt reaksiyonları nadiren meydana gelen bir alerjik reaksiyonun ilk belirtisi olabilir. Ciltte aşırı kızarıklık, yanaklarda kızarıklık, şişlik ilk olarak kendini gösterir. Şiddetli reaksiyona giren kişiler ayrıca cilt yüzeyinde kaşıntılı kabarık şişlikler veya kurdeşenler yaşayabilir. Bu genellikle bağışıklık sistemi bir alerjene veya aşılama durumunda içinde bulunan bir bileşene aşırı tepki verdiğinde olur. Bunun dışında cildin etkilenen kısmı sıcak hissedilebilir ve kaşıntı yoğunlaşabilir. Enjeksiyon noktasında şişlik, dikenli, büyük kırmızı noktalar da beklenebilir.

DÜŞÜK TANSİYON

Baş dönmesi ve düşük tansiyon (hipotansiyon) dahil olmak üzere kardiyovasküler semptomlar da ortaya çıkabilir. Bunun alerjik reaksiyon sırasında damar işlevinde meydana gelen bir bozulma ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Anafilaksi sırasında kan dolaşımındaki kimyasallar kan basıncını genişletip düşürebilir veya spazma neden olabilir.

HIZLI NABIZ

Nörolojik değişikliklerin eşlik ettiği hızlı bir nabız, kan dolaşımında histamin salındığında da ateşlenebilir. Hastalar kafa karışıklığı, aşırı baş ağrıları, anksiyete gibi semptomlar yaşayabilir. Bazıları iyi konuşmakta da sorun yaşayabilir. Görme bulanıklığı da anafilaksi belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

NEFES ALMADA ZORLUK

Vücut ağır bir şekilde şiştiğinde, basınç artabilir ve hava geçişi ve solunum kanalları çevresinde aşırı tıkanıklığa neden olabilir. Burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk, hapşırma, öksürme, hırıltı hepsi aynı belirtilerdir. Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, bunlara en kısa zamanda dikkat edilmelidir.

BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA

Baş dönmesi ve bayılma her zaman bir aşıya karşı alerjik reaksiyon belirtileri olarak sınıflandırılmamakla birlikte, yukarıda sıralanan semptomlardan herhangi birinin ortaya çıkması durumunda dikkatle incelenmelidir. Aşıyı takiben baş dönmesi veya bayılma, düşük tansiyon ile ortaya çıkabilir. Ancak bunların her zaman alerjik reaksiyonun işaretleri olmayabileceğini unutmayın.

MİDE BULANTISI VE KUSMA

Bu semptomların her durumda her zaman görülebileceği ve aşının bir yan etkisi olabileceği unutulmamalıdır. Bunun haricinde anafilaksi veya aşırı alerjik reaksiyon sindirim sistemine hızla yayılarak semptomlara neden olabilir. Uyarı işaretleri mide bulantısı, ishal, kramplar ve karın ağrısını içerir.