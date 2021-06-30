Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

İkinci doz ve hatırlatma dozu gündemde

Bakan Koca, BioNTech aşısının ikinci dozunun süresinin Bilim Kurulu'nun gündem konularından biri olacağını belirterek, "6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle 'Rapel' veya hatırlatma dozu dediğimiz, 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği, Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak." dedi.

Hastalığı atlatanlar ne zaman aşı olacak?

COVID-19 geçirenlerin aşı süresine de değinen Koca, bunun kısaltılıp kısaltılmama durumunun Bilim Kurulu'nun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu dile getirdi.