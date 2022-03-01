Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor

Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu, 2 Mart'a ertelenmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Bakan Fahrettin Koca, kurulun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu.

"BEKLENEN AÇIKLAMAYI YARIN YAPACAĞIM"

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyeceğini de belirten Bakan Koca, "Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerine yer verdi.

ANA GÜNDEM 'MASKE ZORUNLULUĞU'

Koronvirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamaları, bazı ülkelerde kısıtlamaların esnetilmesine sebep olmuştu.

Bunun üzerine Türkiye'nin gündeminde de açık alanlarda maske zorunluluğunun sonlanması yer alıyordu.

Böylelikle maske tartışmaları sürerken, tüm gözler toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.