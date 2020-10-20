Koronavirüs bir alışkanlığı daha değiştirdi! Uzun sakal ve bıyık, virüs riskini arttırıyor mu?
Koronavirüs salgının devam ettiği bu süreçte birçok konu gündeme gelmeye devam ediyor.
SAĞLIK 20.10.2020, 17:01 20.10.2020, 17:10
Erkeklerde uzun sakalın maskede boşluk bıraktığı bir gerçek, uzmanlar ise sinekkaydı tıraş olup olmaması gerektiğine değindi.
Berberlerde ise tıraş olmaya gelen vatandaşların titiz davranması ise dikkat çekiyor.
Uzmanlar sakallarda virüs varsa eğer karşı tarafa bulaşması gibi durumun bir söz konusu olmadığını söylerken kendilerine zarar vermesi gibi bir durumun olduğunu da söylemeden edemiyor.
Konuyla ilgili Özel Megapark Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Op. Dr. Hanifi Dağoğlu Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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