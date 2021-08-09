Koronavirüs hastasının en büyük pişmanlığını anlattı! Keşke daha önce...

Son aylarda koronavirüse yakalanan hastaların çoğu aşı olmayı erteleyen vatandaşlardan oluşuyor. Koronavirüse yakalanan ve aşı olmayan korona hastası Yılmaz pişmanlığını 'keşke aşı olsaydım bu durumlara düşmezdim' diyerek ifade etti.

SAĞLIK 09.08.2021, 10:20 09.08.2021, 10:23
Koronavirüs hastasının en büyük pişmanlığını anlattı! Keşke daha önce...

Kovid-19 pandemisi 2020 yılından beri milyonlarca insanı hasta etmeye devam ediyor. Vatandaşların bazıları aşının yan etkilerini öne sürerek aşı olmayı reddederken, öte yandan bazı vatandaşlar aşı sırası gelir gelmez hastane önünde sıraya giriyor. Ancak son aylarda korona virüs hastalığına yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu aşı olmayı erteleyen kişilerden oluşuyor. Aşı olmayı erteleyen ve Covid-19 hastalığına yakalanan Hayrettin Yılmaz da aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor. Covid-19 hastası olduğu için günlerdir karantinada sevdiklerinden uzakta kalan Yılmaz, geçirdiği zor günleri “Allah kimseyi düşürmesin” diyerek ifade etti. Hastalığı sürecinde bir süre yoğun bakımda da kalan Hayrettin Yılmaz, aşı olmamanın pişmanlığını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ndeki hasta odasında anlattı. 

KEŞKE AŞI OLSAYDIM BU DURUMLARA DÜŞMEZDİK

Aşı olmayı erteleyen ve Covid-19 hastalığına yakalanan Hayrettin Yılmaz, “Önlemimizi tabii ki alıyorduk fakat nereden, nasıl yakalandık bilmiyoruz. Çok pişmanım. İnsanlara hemen aşılarınızı olun derim. 15 gündür yoğun bakımlardayım. Allah kimseyi düşürmesin. Nefes, öksürük, halsizlik gibi şikayetlerim oldu. 15 gündür kimseyi göremiyorum. Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik. Bütün vatandaşlara da söylüyorum, herkes aşısını olsun. Aşı olsaydım belki Covid olsam da hafif geçirirdim. Bu şekilde olmazdım yani. Böyle direkt yoğun bakımlık yapıyor. Sonuçta devamlı iğne, ilaç kullanıyorsun. Herkes aşısını olsun. Benim hastalığım bitti zaten Allah izin verirse 3 ay sonra hemen gidip aşımı olacağım. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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