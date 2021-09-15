Koronavirüs Risk Haritası'nda turuncu il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz COVID-19 aşısı olanların oranının Gümüşhane'de de yüzde 65'in üstüne çıkmasıyla Türkiye COVID-19 Risk Haritası'nda turuncu il kalmadığını açıkladı.

SAĞLIK 15.09.2021, 22:31
Koronavirüs Risk Haritası'nda turuncu il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Turuncu ilimiz kalmadı"

Bakan Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye COVID-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" dedi.

Haritada birinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.

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