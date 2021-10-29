Koronavirüs semptomlarını nezle, grip ve alerjiden nasıl ayırabiliriz?
Artan vaka sayısıyla beraber Türkiye ve dünyada devam eden salgın sürecinde Korona virüs belirtileriyle benzerlik gösteren grip sezonunun açılmasıyla bu iki hastalığında benzer belirtilere sahip olması kafaları karıştırıyor. Bakalım bunları nasıl ayırt edebiliyoruz?
SAĞLIK 29.10.2021, 14:27 29.10.2021, 14:53
Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüsün, mevsim değişikliği yaşadığımız şu günlerde grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla benzer belirtiler gösterebiliyor.
Korona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle, grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor.
Koronavirüsün temel belirtileri olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu görüldüğünü, bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetler olurken bu şikayetler bazen nezle, grip ve alerjide görülen semptomlarla da uyuşabiliyor.
Peki bunları nasıl anlayacağız? Ksü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Selma Ateş açıkladı.
Namaz Vakti 29 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3
Günlük GazetelerTümü