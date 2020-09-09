Koronavirüs vakalarının artmasıyla grip ve zatürre aşılarına talep patladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı.

SAĞLIK 09.09.2020, 12:34 09.09.2020, 19:30
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Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu. Grip ve zatürreden korunmak için aşıya talep yoğun olunca eczacılar çareyi isim listesi yaparak sıraya koymakta buldu.

Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu ancak riskli gruba öncelik vereceklerini belirterek, "Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.

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