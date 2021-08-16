Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

SAĞLIK 16.08.2021, 09:30
Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Yaş sınırı değişti.

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.  

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