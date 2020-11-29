Koronavirüsün psikolojik etkileri! Salgında ikinci dalga ruh halimizi nasıl etkiledi?
Korona virüs salgınıyla birlikte insanların yıllardır alıştığı düzenin virüs salgınından sonra hiç beklenmedik bir şekilde aniden değişti, tabi buda psikolojileri derinden etkiledi. Psikolog Zeynep Sandaloğlu süreçle ilgili bilgiler verdi.
SAĞLIK 29.11.2020, 12:15 29.11.2020, 12:49
Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs de ikinci dalganın gelmesi, alınan tedbirler, aşı çalışmaları insanların psikolojilerini derinden etkiliyor.
Konuyla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Psikolog Zeynep Sandaloğlu Korona virüsün insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini değerlendirdi.
Psikolog Sandaloğlu Aksu Haber’e verdiği özel röportajında insanların pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıların mutsuzluğa yol açtığını ancak bu sıkıntıların tedbirlerle yenilebileceğini söyledi.
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