Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı.
Türkiye’nin 25-31 Aralık haftalık koronavirüs vaka haritasına göre, 57 ilde artış görüldü. Vaka sayısı büyükşehirlerde katlanarak arttı. 100 bin kişide en yüksek vaka sayısı 825. 92 ile Eskişehir'de görüldü. İstanbul'da da artış 2 katına çıktı.
SAĞLIK 11.01.2022, 16:12
Kış döneminde daha çok kapalı ortamlarda bulunulduğundan bulaş riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Uzmanlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmamasını istedi.
Özkan, virüslerin kişiden kişiye geçerken her geçişinde mutasyonla karşılaştığını dile getirdi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Varyantların nasıl seyredeceğini öngöremiyoruz. Herkeste hatta ikizlerde bile farklı seyredebiliyor." dedi.
Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde sıkı tedbirlerin alındığına değinen Özkan, topluluklarda bulunmamak gerektiğini sözlerine ekledi.
Namaz Vakti 11 Ocak 2022
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|19
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|17
|11
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|19
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|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
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