Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı.

Kış döneminde daha çok kapalı ortamlarda bulunulduğundan bulaş riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Uzmanlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmamasını istedi.



Özkan, virüslerin kişiden kişiye geçerken her geçişinde mutasyonla karşılaştığını dile getirdi.



Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Varyantların nasıl seyredeceğini öngöremiyoruz. Herkeste hatta ikizlerde bile farklı seyredebiliyor." dedi.



Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde sıkı tedbirlerin alındığına değinen Özkan, topluluklarda bulunmamak gerektiğini sözlerine ekledi.



