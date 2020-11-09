Kovid aşısında umut verici gelişme: Yüzde 90 etkili

Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü fazında yapılan analizlere göre aşının Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ında başarılı olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, aşılama sürecinden 28 gün sonra virüse karşı korumanın başladığı ancak piyasaya sürülecek olan aşı sürümünde bu sürenin değişiklik gösterebileceği belirtildi.

AŞI YÜZDE 90 ETKİLİ

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Kovid-9 aşımızın üçüncü faz sonuçları, aşının Kovid-19'a karşı koruma sağladığını gösterdi" dedi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise yaptığı açıklamda, yenilik, bilim ve küresel işbirliğinin etkisinin görüldüğünü belirtti.

İki firmanın da hisse değerleri yükselirken Pfizer hisseleri yüzde 9,62 artışla 40,58 dolara, BioNTech hisseleri ise yüzde 23,89 artışla 113 dolara yükseldi.