Kovid aşısında umut verici gelişme: Yüzde 90 etkili
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ında başarılı olduğu duyuruldu.
Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü fazında yapılan analizlere göre aşının Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ında başarılı olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, aşılama sürecinden 28 gün sonra virüse karşı korumanın başladığı ancak piyasaya sürülecek olan aşı sürümünde bu sürenin değişiklik gösterebileceği belirtildi.
AŞI YÜZDE 90 ETKİLİ
Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Kovid-9 aşımızın üçüncü faz sonuçları, aşının Kovid-19'a karşı koruma sağladığını gösterdi" dedi.
BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise yaptığı açıklamda, yenilik, bilim ve küresel işbirliğinin etkisinin görüldüğünü belirtti.
İki firmanın da hisse değerleri yükselirken Pfizer hisseleri yüzde 9,62 artışla 40,58 dolara, BioNTech hisseleri ise yüzde 23,89 artışla 113 dolara yükseldi.
|İmsak
|05:36
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6