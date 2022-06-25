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Kovulan işçi, açtığı davayı kazandı

PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi kapsamında, alı ve PCR testi olmayı reddeden Süleyman Okur, iş akdini feshedip tazminatsız kovan firmaya açtığı davayı kazandı.

SAĞLIK 25.06.2022, 19:53
Kovulan işçi, açtığı davayı kazandı

Bursa’da ikamet eden Süleyman Okur, koronavirüs aşısı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı gerekçesi ile çalıştığı firmadan tazminatsız kovulunca açtığı davayı kazandı.

Eylül 2021’de yayınlanan PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi kapsamında, talepleri Okur tarafından reddedilen firmanın yetkilileri, Okur'a ihtar çekti.

Okur yine de aşı ve PCR testini kabul etmeyince, iş sözleşmesi, firma tarafından 'haklı fesih' yoluyla feshedildi.

Süleyman Okur’un avukatı aracılığıyla iş yerine açtığı dava, 4'üncü İş Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Firmanın 37 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi

Davanın 16 Haziran'da görülen karar duruşmasında, Okur haklı bulundu. Mahkeme heyeti, genelgenin tavsiye niteliğinde olduğunu, kesin hükümler yer almadığını ve aşı isteminin iş sözleşmesinde değişiklik yaratacağını belirtip firmanın 37 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

“Türkiye genelinde bir emsal niteliği taşıyor”

Süleyman Okur'un avukatı Semih Ayaş, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kıdem ve ihbar tazminatlarını vermediği için biz davamızı açtık ve davanın sonucunda da kabulle sonuçlandırdık. Bursa'da bir ilk, Bursa'daki ilk kararı aldık. Türkiye genelinde bir emsal niteliği taşıyor kararımız. Müvekkilime Eylül 2021 tarihinde yayınlanan genelge gereği şirketinden ona bir aşı yaptırım istendi. Şirket, aşı olması veya PCR testi getirmesi doğrultusunda bir ihtarname gönderdi. Müvekkilimle bu aşamadan sonra tanıştık. Kendisine bu ihtarnamelere cevap verirken yardımcı olduk. İşverene, bu isteklerinin iş sözleşmesinde sonradan yapılan bir değişiklik olduğunu anlattık. Ancak işveren bunu kabul etmedi ve müvekkilimizin iş sözleşmesini feshetti. Tazminat ödemedi. Daha sonra biz de hukuki süreci başlattık. Ara buluculuk sürecinde anlaşamadık ve daha sonra dava yoluna gittik. 7 Nisan'da ilk duruşmamıza girdik. 4 celse sürdü duruşmamız toplam. En son 16 Haziran'da karar lehimize karar verildi.

“Genelgede 'istenilebilir' ibaresi vardı”

Buradaki temel dayandığımız nokta şuydu. Aşıyla ilgili yayınlanan genelgede 'istenilebilir' ibaresi vardı yani zorunluluk taşımayan bir genelleme. Aşı isteme zorunluluğu iş sözleşmesinde esaslı bir değişiklik yapıyordu. Mahkeme de bunları kabul etti. Esaslı değişiklik derken çok hukuki olarak da boğmak istemiyorum ama işveren çalışanı işe alırken sen bundan böyle bir şey istemedin. Yani bir aşı olmasını, PCR vermesini istemedin. Daha sonra da bunu değiştirmeye çalışmak, işçinin onayıyla olacak bir şey. İşçi de bunu kabul etmediği takdirde iş sözleşmesini feshetme hakkı olduğunu düşünsek de bu hak edişlerini vererek olacak bir şey. Kıdem ve ihbar tazminatlarını vermediği için, biz davamızı açtık ve davanın sonucunda da kabulle sonuçlandırdık. Bursa'da bir ilk, Bursa'daki ilk kararı aldık. Türkiye genelinde bir emsal niteliği taşıyor kararımız. Benim bu şekilde örnek davalarım da var. Bunların hepsinde bu emsal kararı da kullanmaya devam edeceğim.”

#PCR testi zorunluluğu #pcr testi
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