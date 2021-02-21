Kozmetik ürünlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünleri denetledi.

Ürünlerin yüzde 40'ının sağlığa zararlı olduğu tespit edildi. Bakanlık 100'ü aşkın firmaya ceza kesti.

Peki, kozmetik ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Hangi ürünler tercih edilmeli?

Güzellik Uzmanı Merve Dedeoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kozmetik ürünleri alırken daha çok bitkisel olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.