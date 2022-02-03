KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Nazik, merak edilen soruyu yanıtladı! Grip miyiz, Covid-19 mu?

Güney Afrika’da 24 Kasım’da tanımlanan ve çok kısa bir sürede dünyaya yayılarak, baskın hale gelmeye başlayan Omicron varyantı Türkiye’de ilk görülmeye başlamasının akabinde hızlı bir şekilde ülke geneline yayıldı. Omicron’un etkisiyle beraber Türkiye’de de vaka sayıları hızla tırmanışa geçti. Günlük vaka sayılarının neredeyse 100 binlere dayandığı şu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da il bazında haftalık vaka oranlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’nin yanı sıra Kahramanmaraş’ta da her 100 binde görülen vaka sayısı 133,37 seviyesine ulaştı. Artan vakalar sonrası değerlendirmelerde bulunan KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, “Virüs boş durmuyor. Mutasyon geçirerek, yeni bir varyant geliştirerek yeniden insanları enfekte ediyor. Hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlar yeni oluşan varyantlar üzerinde yüzde 100 etkin olamıyor. Herkes geçirse bu iş bitecek mi? öyle görünmüyor” diye konuştu.

“VAKALAR BİR MİKTAR DAHA ARTABİLİR”

Nazik, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Omicron varyantının ülkemizde de görülmesiyle birlikte vaka sayılarının artmasını bekliyorduk. Gerçekten de vaka sayıları 100 bin civarına yaklaştı. Bir miktar daha artabileceğini de öngörüyorum. Burada birkaç şey önemli. Öncelikle virüsün şekil değiştirip, mutant hale gelmesiyle beraber bulaşın arttığını biliyoruz. Normalde delta virüsü bir kişiden ortalama 2-3 kişiye bulaşırken Omicron varyantının bir kişiden 8-10 kişiye kadar kişiyi enfekte etmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde olduğu gibi ilimizde de maske kullanımı ile ilgili bazı eksiklikler görüyoruz. Vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasında ikinci önemli neden de budur. Maske takmak hala çok önemli olduğunu biliyoruz. Çift doz aşı yapılan bir grup var ve bunun üzerine hatırlatıcı doz dediğimiz aşı yapıldı. Aşılanma ile beraber insanlarda hastalık biraz daha hafif seyretmektedir. Ancak bulaştırıcılığın buna rağmen devam ettiğini biliyoruz.

“ÖMÜR BOYU SÜREN BİR BAĞIŞIKLIK OLUŞMUYOR”

Bu hastalıkta ömür boyu süren bir bağışıklık oluşmuyor. Zaten asıl problemlerden birisi de bu. Bunun için sık sık aşılanıyoruz. COVİD geçirenlerde de antikor oluşuyor. Bir bağışıklık sistemi oluşuyor ama kalıcı bir seviyede olmuyor. Bundan dolayı biz hatırlatma dozlarını yapıyoruz. Virüs boş durmuyor. Mutasyon geçirerek, yeni bir varyant geliştirerek yeniden insanları enfekte ediyor. Hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlar yeni oluşan varyantlar üzerinde yüzde 100 etkin olamıyor. Herkes geçirse bu iş bitecek mi? öyle görünmüyor.



“BU VİRÜS BİR RNA VİRÜSÜ VE MUTASYON GEÇİRMEYE ÇOK AÇIK”

Bu virüs bir RNA virüsü ve mutasyon geçirmeye çok açık. Bildiğimiz gibi birçok varyantı ortaya çıktı. Omicron’dan sonra alt başka varyantlarda tespit ediliyor. Virüsün zaten doğasında olan bir durum. Yeni varyantlar daha da zayıflayarak karşımıza çıkıp bitmesi de söz konusu olabilir. Tabii bu iyi senaryo. Kötüsü de olabilir. Nasıl delta varyantı ortaya çıktı. Delta varyantında akciğer tutulumu daha ağır seyretti ve ölüm oranı daha yüksekti. Omicron varyantında da ölümler söz konusu. Ama biraz daha nezle gibi seyrediyor. Koronavirüs zaten normalde de bir nezle virüsüdür. Şu anda en son haliyle biraz daha nezle semptomları gibi seyrediyor.

“HASTANEYE BAŞVURULARIN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ”

Hastaneye başvuruların bir miktar arttığını gördük. İnsanlar 100 bin vakada hastaneye başvuru sayımız 30 bin vakadakinden daha az görünüyor. Çünkü birçok kişi “Ben zaten grip geçiriyorum. Benimki grip hocam” diye çoğu zaman test vermekten kaçınıyor. Grip gibi düşünülen vakaların önemli bir kısmının COVİD olduğunu düşünüyorum. Bunlar da grip olduğunu söyleyerek ortada dolanıyorlar ve böylece bulaş miktarı artıyor. Bu kişilerin maske mesafe hijyen kurallarına tam uyması ile yeni bulaşların önüne geçilebilir.



“AŞI OLMAK VE MASKE TAKMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Ben aşı taraftarı bir hekimim. Aşı ile ilgili kendi aşılarımı yaptırdım ve aileme de yaptırdım. Yaptırmayanlara da aşıyı mutlaka öneriyorum. Aşı insanların hastalığı geçirirken daha hafif geçirmesini sağlıyor. Ülkemizde şu anda TURKOVAC’ın gelmesiyle 3 farklı çeşit aşı uygulanıyor ve Türk aşısını bekleyenler artık aşısını güvenli bir şekilde yaptırabilir. Bunun yanı sıra vakaların azaltılması için yapılacak şeyler var. Kalabalık ortamlarda bulunmamak ve maske takmak bizim için çok önemli. Tedbir şart. Böylece yeni vakaların ortaya çıkışı engellenerek, vaka sayısı düşürülebilir.”