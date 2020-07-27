Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti nasıl tüketilmeli? İşte püf noktaları…

kurbanlık hayvanlar kesildiğinde 2 saat kadar dinlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kasap Ramazan Gülpak, kesilen etler eğer soğumadan buzdolaplarına koyulursa bozulacağını söyledi.

Etler kesildiği günden bir gün sonra tüketilmesi gerektiğini söyleyen Gülpak, kesilen etler hemen tüketildiği takdirde sert olacağını söyledi.