Kuru meyveler kışın vücudun direncini artırıyor
Sindirim sisteminin dostu, lif açısından oldukça zengin olan kuru meyvelerin sayısız faydası bulunuyor.
SAĞLIK 18.01.2022, 14:15 18.01.2022, 14:31
Lif açısından zengin olan kuru meyveleri özellikle kışın tüketmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
Kuru meyveler, zamanında ve ürün çok iken toplanmış meyvelerin suyunun uçurulması ile hazırlanır. Özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmez.
Lif açısından zengin olan kuru meyveler sindirim sisteminin de dostudur. Özellikle diyet yapanlar için vazgeçilmez bir Ara öğün alternatifidir.
Kış ayları için hazırlanan kayısı, erik, üzüm gibi meyve kurularına tropikal olan meyvelerden kivi, papaya, ananas gibi renk renk meyve kuruları da ekleniyor.
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