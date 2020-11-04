Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır!

Çocuklarda en sık görülen kanserler lösemiler olup, çocukluk çağında görülen kanserlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadırlar. Lösemi sıklıkla 4 yaş altındaki çocuklarda gözlenmektedir.

Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar.

Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloid, lenfoid gibi) ve hastalığın süresine göre (akut, kronik) çeşitleri vardır.

Lösemileri erken bulmanın en iyi yolu, bu hastalığın olası belirtilerine dikkat etmektir.

Löseminin Belirtileri ise şöyledir:

Kansızlık (anemi)

Enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, ateş

Çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi), ciltte sık sık çürükler, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması

İştahsızlık, kilo kaybı

Dalakta, karaciğerde büyüme

Lenf düğümlerinde şişlikler (ciltte ele gelen yumrular)

Halsizlik, solukluk, çabuk yorulma, çarpıntı

Kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlığı

Yukarıdaki belirtilerin çoğunun, lösemiden başka bir şeyden kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. Yine de, bu belirtilerin doktor tarafından kontrol edilmesi önemlidir, böylece gerektiğinde neden bulunup tedavi edilebilir.