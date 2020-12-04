Maskeler artık olmazsa olmazımız. Ancak uzun süreli kullanımda kişilerin kulaklarında ağrı yapabiliyor. Bunun önüne geçmek için kimi aparat kullanıyor, kimi de kendi geliştirdiği yöntem ile maskesini takıyor.

Maske, virüsten korunmanın temel yolu olsa da, bazen hayatı güçleştirebiliyor. Kulağı tahriş etmesinin yanı sıra son zamanlarda dile getirilen bir kaygı da var: "Sürekli maske takmak kulak şeklini bozar mı?"

Medikal Estetik Hekim Dr. Devrim Gürsoy, erişkinler için bu korkunun hiçbir geçerliliğinin olmadığını söyleyerek, “Sonuçta kulaklarımız ciddi anlamda güçlü bir kıkırdak ve bağ yapısıyla kafaya bağlı olduğu için maske kullanımı ile ilgili böyle bir riskin olmadığını çok net söyleyebiliriz” dedi.

"Çıkarttığınızda kulağınız eski haline dönecektir"

Dr. Gürsoy bu kaygının tamamen konuya özel duyarlılıktan kaynaklandığı belirtti:



“5-6 saat boyunca o maskeyi taktık, eve geldik maskeyi çıkarttık. Eski haline dönecektir zaten. Dolayısıyla bu korkular duyarlılıkla ilgili korkulardır.”

Uzmanlar maske takmanın koronavirüsle mücadelede en önemli etken olduğunu bir kez daha vurguluyarak, maskenin temas ettiği noktada boşluğun kalmaması gerektiğinin altını çiziyor.