Maskede bu detaya dikkat!

Vüristen korunmanın en temel kuralı olan maske soğuk havalarda nemlenince koruyuculuğu tamamen kaybediyor.



Ancak uzmanlar uyarıyor uzun süre kullandığınız maskeler vüristen korumak yerine bulaşı arttıra bilir.





Uzman Estetisyen Zennube Jamalov, Nemlenen veya ıslanan maskelerin koruyuculuğunu tamamen kaybettiğini, bunun yanı sıra ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabildiğini belirtti.

Jamalov, doğru maske seçimi, maske alerjisi ve kış aylarında maske kullanımına ilişkin bilgi verdi.