Maymun çiçeği hastalığı yayılmaya devam ediyor

Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında görülen ve ciltte deformasyon, baş ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteren hastalığın vaka sayısı 100'ü geçti.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Megapark Hastanesi doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Uzun Maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgi verdi.