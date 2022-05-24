Maymun çiçeği hastalığı yayılmaya devam ediyor
Dünyada korona virüs endişesi henüz atlatılmamışken, onlarca ülkede maymun çiçeği (monkeypox) salgınının oluşması endişe ve korku yarattı.
SAĞLIK 24.05.2022, 16:30
Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında görülen ve ciltte deformasyon, baş ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteren hastalığın vaka sayısı 100'ü geçti.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Megapark Hastanesi doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Uzun Maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgi verdi.
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