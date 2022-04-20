Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Sağlık Bakanı Koca, istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla bir uzmanlık eğitimine yerleşen doktorların bir defaya mahsus, süre beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.
SAĞLIK 20.04.2022, 20:35 20.04.2022, 20:55
Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Koca, memuriyetten istifa etmiş ve son TUS sınavıyla uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin bir defaya mahsus asistanlığa başlayabileceklerini söyledi.
Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022
Koca açıklamasında, "Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevduat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek" ifadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|31
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Tuzlaspor
|31
|42
|10. Altınordu
|32
|41
|11. Adanaspor
|31
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Keçiörengücü
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|31
|37
|16. Kocaelispor
|31
|37
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|32
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Atletico Madrid
|33
|61
|3. Barcelona
|31
|60
|4. Sevilla
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Getafe
|33
|35
|15. Rayo Vallecano
|31
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25