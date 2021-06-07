Merdivenaltı yerlerden cerrahi işlem yaptırmayın!

Sadece benlerin değil, vücuttaki tüm değişikliklerin önemsenmesi gerektiğini belirten Dermatolog Prof. Dr. Perihan Öztürk, benlerdeki değişikliklerin önemli olduğunu söyledi.



Dermatolog Prof. Dr. Perihan Öztürk, kanserli ben konusuna dikkat çekerek, çok fazla beni bulunan kişilerin deri tümörüne yakalanma riskinin yüksek olduğunu söyledi.