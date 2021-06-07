Merdivenaltı yerlerden cerrahi işlem yaptırmayın!
Türkiye'de son yıllarda 'merdiven altı' olarak nitelendirilen yerlerde ben aldırma işlemleri yapıldığını söyleyen ve ben alınmasının tıbbi işlem olduğunu vurgulayan Dermatolog Prof. Dr. Perihan Öztürk, “ben aldırma işleminde mutlaka bir Dermatoloji Uzmanı Değerlendirmeli ve Cerrahi bir işlemle alınmalı" uyarısında bulundu.
SAĞLIK 07.06.2021, 15:14 07.06.2021, 18:05
Sadece benlerin değil, vücuttaki tüm değişikliklerin önemsenmesi gerektiğini belirten Dermatolog Prof. Dr. Perihan Öztürk, benlerdeki değişikliklerin önemli olduğunu söyledi.
Dermatolog Prof. Dr. Perihan Öztürk, kanserli ben konusuna dikkat çekerek, çok fazla beni bulunan kişilerin deri tümörüne yakalanma riskinin yüksek olduğunu söyledi.
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