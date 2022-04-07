Mevsimsel göz alerjisi olanlar için zor dönem başladı!
Göz kapaklarında şişlik, gözlerde sulanma, kaşıntı, kızarıklık ve yanma. Havaların ısınmasıyla bahar polenleri arttı. Mevsimsel göz alerjisi olanlar için zor dönem başladı.
SAĞLIK 07.04.2022, 13:54 07.04.2022, 17:05
Peki, göz alerjisinin nedenleri ve tedavi yöntemleri ne?
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Gökhan Yüzbaşı, bahar alerjisi olanların dikkat etmesi gereken hususları anlattı.
Konuşmasının devamında Yüzbaşı, “alerji damlaları mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır” dedi.
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