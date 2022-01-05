Milyonlarca insanın kış aylarında yaşadığı sorun!

Diyetisyen Halime Demirciler, Anemi, b12 eksikliği ve dolaşım bozuklukları gibi rahatsızlıklar nedeniyle meydana gelen el ve ayak üşümelerine tüketilmesi gereken besinleri anlattı.

Demirciler konuşmasının devamında çinko bakımından zengin gıdalar arasında yer alan kara üzüm ve pekmezin, el ve ayak üşümesine karşı tüketilmesi gereken besinler arasında olduğuna dikkat çekti.