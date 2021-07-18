Mobil ekipler aşılamayı artırmak için dağ bayır demeden kilometrelerce yol katediyor

Mobil aşı ekibi, toplu yaşam ve çalışma alanlarının yanı sıra dağ, bayır demeden köyleri dolaşarak aşılama hizmetini özveriyle sürdürüyor.

Sağlık çalışanları, toplumsal bağışıklığın sağlanması için başlatılan aşı seferberliğinde de fedakarca görev yapmaya devam ediyor.

Bahçe ve tarlalarda çalışanların ayağına kadar giden ekipler, bu sayede kentteki aşılama oranının yükseltilmesine katkı sunuyor.