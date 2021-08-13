Mustafa Varank: VLP aşısında Faz-2 çalışmaları tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli imkanlarla koronavirüs karşı üretilen VLP aşısının Faz-2 çalışmalarının yan etki görülmeden tamamlandığını duyurdu.

Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının Eylül ayında başlaması planlanan Faz-3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşılması durumunda, acil kullanım onayı alınacak.

"GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Varank, aşı için daha fazla gönüllüye ihtiyaç olacağını vurgulayarak “Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle aşılamaları sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz” dedi.

30 MART’TA LİSTEYE GİRDİ

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 aşı adayları listesinde yer aldı.

FAZ 1’E 36 KİŞİ KATILDI

VLP aşı adayının Bakan Varank ile TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın gönüllü olduğu Faz 1 aşamasına 36 kişi katıldı. 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birer farmakolog, immünolog ve istatistik uzmanından oluşan Bağımsız Veri Izleme Komitesi çalışmaları uygun buldu. Bunun üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Faz 2 için başvuruda bulunuldu.

3 MERKEZDE FAZ 2 ÇALIŞMASI

Çalışma onayı alınarak 26 Haziran’da Faz 2’ye 3 ayrı merkezde başlandı. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 349 gönüllüye aşılamalar iki doz olarak yapıldı. Aşılamalar, 8 Ağustos’ta tamamlandı.

Yerli VLP aşı adayının, Faz 3’e ilişkin dosyasının Eylül’ün üçüncü haftasında teslim edilmesi planlanıyor.

VİRÜSÜ TAKLİT EDİYOR

VLP aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir biçimde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

4 PROTEİNİ ANTİJEN OLARAK KULLANIYOR

Yerli VLP aşı adayının bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak tasarımında virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu özelliği ile yerli VLP aşı adayının virüse karşı çok daha etkili bir bağışıklık sağlayacağı öngörülüyor.