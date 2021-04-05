Mutant virüse dikkat! Bir dakikada bulaşabiliyor!

Özellikle İstanbul'da vaka sayısı son bir haftada tırmanarak 90 binin üzerine çıkarken, mutasyonlu virüsün çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Bilim Kurulu üyeleri "Kalabalık ortamlarda çift maske takın" uyarısında bulundu. Virüsün artık bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar, Ramazan ayına kadar gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda kaotik bir ortamın oluşabileceğini ifade ediyor.

SAĞLIK 05.04.2021, 09:49
Mutant virüse dikkat! Bir dakikada bulaşabiliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı yeni harita, bir hafta içinde pek çok ilde vaka sayısında ciddi artış olduğunu gösterdi. İstanbul'da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 oldu. Bilim Kurulu üyeleri durumun ciddiyetini vurguladı ve alınması gereken kişisel tedbirleri anlattı.

KAPALI ORTAMLARDA KALDIĞINIZ SÜREYİ DAHA KISA TUTUN

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün yüzde 75 olduğu yerde başta fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli. Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma kısıtlaması var ama kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, sadece çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor. Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır."

TEMASLI KİŞİLER DUYARLI DAVRANMALI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: "Mutant virüs potansiyel hasta sayısını arttırıyor. Bu sayı maalesef kapalı mekanlarda uzun vakit geçirilmesinden kaynaklı. Maske takmak ve maskeyi doğru kullanmak önemli. Temas izolasyonu bulunan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Bu konuda gerçekten duyarlı davranmalılar. Aksi halde hastalığın önüne geçmek mümkün olmaz. Ülkede artan vaka sayısı sağlık sisteminin karşılayacağı yükün üzerine çıkarsa, o zaman çok ciddi sorunlar yaşarız. Şu an sağlık sistemi gerekli hizmeti veriyor. Bu konuda halkın kesinlikle duyarlılığını arttırmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle kapalı mekanlara girmemeye, girmek zorundaysak da çok kısa süre orada kalmaya dikkat etmeliyiz. Sağlık sistemi pandeminin ilk gününden bu yana aktif şekilde çalışıyor. Sağlık çalışanlarının da çok yorulduğunu lütfen unutmayalım."

Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın

BİR DAKİKADA BULAŞIYOR

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner: "Mutasyonun etkisiyle artık yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor. Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor. Aşılanan kesim çıktığında, 50-65 yaş arasında daha çok hasta geliyor. Eskiden virüs daha yavaş bulaşıyordu. Şimdi daha hızlı bulaşıyor. Bu nedenle "Bir dakikada bulaşıyor' diyorum. Bunu dememin sebebi, virüsün bulaştırıcılığının artmasının tanımını yapıyorum. Bu bir betimleme. Ramazan ayında gerekli tedbirler alınacak ama o zamana kadar bir hafta 10 günlük süre var. Bu sürede vakaların artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak."

68 İL YASAKLI

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı yüz binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek riskli" sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaşırken, 68 il kırmızıya boyandı. Bu illerde artık yasaklar uygulanıyor.

İLLERİN VAKA SAYISI

27 Mart- 2 Nisan tarihli haritada kırmızıya dönen 68 ildeki vaka sayıları:

" Adana'da 2 bin 507, Adıyaman'da 1455, Aksaray'da 187, Amasya'da 1241, Artvin'de 287, Afyonkarahisar'da 1127, Ankara'da 15 bin 404, Antalya'da 4 bin 842, Ardahan'da 178, Aydın'da 1712, Ağrı'da 653, Bartın'da 462, Balıkesir'de 5 bin 333, Bayburt'ta 200, Bilecik'te 744 , Bingöl'de 349, Bolu'da 903, Bursa'da 8 bin 65, Çanakkale'de 2 bin 957, Çankırı'da 587, Çorum'da bin 707, Düzce'de 859, Edirne'de 1668, Erzincan'da 753, Erzurum'da bin 858, Eskişehir'de 3 bin 182, Elazığ'da 900, Gaziantep'te 3 bin 593, Giresun'da 2 bin 257, Gümüşhane'de 292, Hatay'da 2 bin 190, Iğdır'da 453, Isparta'da 691, İstanbul'da 91 bin 383, İzmir'de 9 bin 580, Kastamonu'da 1705, Karabük'te 492, Karaman'da 500, Kars'ta 302, Kayseri'de 4 bin 478, Kahramanmaraş'ta 1308, Kırklareli'de 1878, Kırıkkale'de 499, Kırşehir'de 384, Kilis'te 550, Kocaeli'de 7 bin 410, Konya'da 9 bin 585, Kütahya'da 1096, Malatya'da 3 bin 7, Manisa'da 2016, Mersin'de 2 bin 280, Muğla'da 1461, Nevşehir'de 637, Niğde'de 865, Ordu'da 2 bin 406, Osmaniye'de bin 733, Rize'de bin 391, Sakarya'da 2 bin 513, Samsun'da 9 bin 194, Sinop'ta 779, Sivas'ta 1049, Tekirdağ'da 4 bin 422, Tokat'ta 1997, Tunceli'de 142, Trabzon'da 2 bin 866, Yalova'da 1557, Yozgat'ta 981, Zonguldak'ta 1212 vaka.

#mutant #Virüs #Korona #pandemi #bulaşma #Sağlık
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