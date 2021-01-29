Mutasyonlu virüse sahip vatandaş sayısı 128'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden mutans virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu.

17 İLDE GÖRÜLDÜ

17 şehirde İngiltere varyantının görüldüğünü belirten Bakan Koca, "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SİLAHIMIZ MASKE VE MESAFE"

Vatandaşlara tedbirlere uymaları yönünde uyarıda da bulunan Koca, "En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." sözlerine yer verdi.