O katkı maddesine dikkat! Tuzlu çekirdekteki gizli tehlike
Gıda sahtekarları tuzlu çekirdeğe de göz dikti tuzu unla değil başka kimyasallarla yapıştırmayı tercih ettiler.
SAĞLIK 01.07.2020, 13:08
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Çekirdeğin tuzunu yapıştırmak için şeytanın bile aklına gelmeyeni yaptılar.
Un yerine çeşitli madde kullandılar insan sağlığını yine hiçe saydılar.
Bu kimyasallar belli bir süre sonra vücutta birikmeye başlayıp insan sağlığını bozuyor öyle ki kansere kadar yol açıyor.
HABER – EMRE ATAÇ
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